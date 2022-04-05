“Марунові берети” працюють: воїни 95 одшбр знищили три танки і паливозаправник рашистів. ВІДЕО

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Підрозділ Десантно-штурмових військ Збройних сил України на одному з напрямків фронту знищив три танки та паливозаправник російських загарбників.

Про це вдень у вівторок, 5 квітня, інформує пресслужба Командування ДШВ ЗСУ.

Зазначається, що в одному з районів виконання завдань мобільні протитанкові розрахунки 95-ї бригади знищили три танки та автомобільний паливозаправник підрозділу ЗС РФ.

“Застосувавши для прикриття дим, залишки окупантів почали відступати. Ось так працюють “марунові берети”. Разом до перемоги! Смерть російським окупантам!”, – йдеться в повідомленні.

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