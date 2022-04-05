Кім оприлюднив кадри влучання російського снаряда в дитячу лікарню Миколаєва

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім оприлюднив відеозапис із камер спостереження, на яких видно влучання російського снаряда на подвір’я дитячої лікарні обласного центру.
Як передає “Новинарня“, відповідні кадри глава Миколаївської ОВА опублікував у телеграмі вдень у вівторок, 5 квітня.
На відео видно, як снаряд російських окупантів влучає прямо поруч із припаркованими автомобілями “швидкої допомоги”.
Нагадаємо, вдень 4 квітня російські окупанти обстріляли Миколаїв касетними снарядами. Серед десятьох загиблих одна дитина, а ще 61 дістали поранення.
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