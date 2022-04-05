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Іспанія видворяє 25 дипломатів РФ після звірств у Бучі

05/04/2022 15:58

Уряд Іспанії видворить щонайменше 25 російських дипломатів і співробітників посольства Російської Федерації в Мадриді.

Про це повідомив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес, передає “Європейська правда” вдень у вівторок, 5 квітня.

Міністр пояснив це тим, що дипломати РФ “загро;e.nm безпеці нашої країни, а також ситуацією”, яка спостерігається в erhf]ycmrb[ містах Буча і Маріуполь.

Раніше до такого кроку уряд Іспанії закликало українське посольство.

“Нестерпні кадри розправи над мирним населенням у Бучі глибоко обурюють нас , воєнні злочини мають бути негайно розслідувані”, – сказав Альбарес.

За його словами, що дипломати мають покинути країну у “найближчі дні”.

Зараз низка країн ЄС оголосили про видворення російських дипломатів, підозрюваних у шпигунстві.

МЗС Німеччини оголосило про рішення вислати з країни 40 співробітників посольства РФ. Після цього про висилку 35 російських дипломатів оголосила Франція. Також МЗС Данії оголосило про висилку 15 співробітників російської розвідки, які працювали під прикриттям у посольстві РФ.
Глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо заявив про висилку 30 російських дипломатів.

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