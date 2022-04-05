Фейк про зґвалтування дітей в Ірпені під окупантами розганяють, щоб розмити правду про інші злочини рашистів

Поширювана в телеграмі та на рівні чуток інформація про те, що в Ірпені знайшли тіла дітей зі слідами зґвалтування, є фальшивкою та поширюється ймовірно в інтересах російської пропаганди.

Про це 5 квітня пише проєкт “По той бік новин”. Природу фейку розібрало також видання “Тексти“.

Основою для фальшивки стало фото української сім’ї з іншого міста, іншого періоду, загиблої з інших причин.

“Цей фейк створили, щоб розмити правду про злочини Росії. Насправді люди, що на фото [не з Ірпеня, а] з Миколаєва. Вони також українці, що також загинули від окупантської армії, але від обстрілів, ще на початку березня”, – йдеться в дописі на фейсбук-сторінці фактчекерів.

“Фото справжнє, а от підпис до нього – фейковий: “У місті Ірпінь були знайдені вбиті діти до 10 років з ознаками зґвалтування та катування”.

Правда в тому, що це фото – з Миколаєва. Люди, що на ньому, також українці, вони також загинули від російської армії, але від обстрілів, ще на початку березня…

Це фото є в статті журналістки російської “Новой газети” від 12 березня. У підписі до нього йдеться: “Трирічна Аріна Бутим лежить на тілі своєї 17-річної сестри Вероніки Бірюкової. У холодильних кімнатах Миколаївської обласної судмедекспертизи тіла лежать у кілька шарів. Для зберігання тіл також звільнено два сараї, частина тіл лежить на вулиці”.

Варто зазначити, що чутки перетворили одне фото на “десятки дівчаток”, яких після евакуації “зашивають” у лікарнях.

За висновком фактчекерів, очевидно, що цей фейк запустили російські пропагандисти, щоб “розмити” історію про інші свої злочини в Бучі, Ірпені, Гостомелі.

Що на це вказує?

4 квітня мер Ірпеня Олександр Маркушин перепостив у свій телеграм-канал повідомлення з телеграм-каналу “Ірпінь типовий” про те, що в Ірпені нібито знайшли закатованих дітей віком до десяти років.

Імовірно, вести телеграм Маркушину допомагають помічники, які не перевірили інформацію. Допис розлетівся місцевими телеграм-каналами. За 15 хвилин його видалили. В одному з каналів навіть спростували.

Проте не минуло й 15 хвилин, як білоруський телеграм-канал “NEXTA” з двома мільйонами підписників підхопив це спростування, але при цьому зазначив, що фейк поширили “українські ЗМІ”.

Насправді ця “новина” не вийшла за межі місцевих телеграм-каналів і була одразу видалена або спростована.

Про свідоме програмування фейку пропагандистами свідчить той факт, що його розігнали по телеграму за лічені хвилини після першої появи.

Крім того, привертають увагу тг-канали, залучені до цієї схеми – серед них і ті, яким довіряють багато українців. У цьому сенсі “Тексти” звертають увагу на “колись опозиційний, а зараз трохи підозрілий телеграм-канал “NEXTA”.

На жаль, жертвою свідомої дезінформації стала і уповноважена з прав людини Людмила Денісова. Вранці 5 квітня вона розмістила в фейсбуці допис зі згадками про злочини російських окупантів, серед яких була і згадка про те, що “в Ірпені виявлено вбитих дітей у віці до 10 років з ознаками зґвалтування та катувань”.

Невдовзі омбудсман видалила абзац про зґвалтування дітей, однак він лишився в історії редагувань.

“Такі вкиди про вчинені звірства російським пропагандистам потрібні для того, щоб потім наводити їх у приклад і казати, мовляв, ось, подивіться: українці брешуть!” – робить висновок проєкт “По той бік новин”.

Пише про це і головний редактор “Новинарні” Дмитро Лиховій. Він згадує, що подібні історії спливають не тільки щодо Ірпеня, а й щодо Маріуполя. Однак у лікарнях Запоріжжя не підтверджують надходження таких дітей із Маріуполя.

“У нас і так вистачає трупів, їх тисячі. У Бучі та навколишніх селищах – сотні. Не треба додавати до них “десятки зґвалтованих дітей із вагінальними розривами”, про яких куму розказав двоюрідний брат знайомого…

Русня захаращує інформаційне поле чутками про десятки зґвалтованих дітей, щоб мати можливість спростувати частину обвинувачень на свою адресу.

А потім русня скаже: “Бачте, ось це не підтверджується, доказів нема. То і з іншим все не так однозначно. Не вірте українцям, трупи в Бучі і спалених жінок на Житомирській трасі вони теж придумали”. І на заході багато хто на таке зважить. І серед деяких українців, до речі, теж “осадок” залишиться, сумнів зародиться”, – пише Лиховій, закликаючи “зберігати голову холодною”.

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