ДПСУ поновила охорону держкордону на ділянці Дніпровське – Гірськ – Неданчичі

“Підрозділи ДПС ОУВ Сіверськ вийшли на державний кордон України у Чернігівський області та забезпечують охорону державного кордону Дніпровське – Гірськ – Неданчичі”, – зазначається у повідомленні.

Про це у вівторок, 5 квітня, повідомила пресслужба Оперативного командування “Північ”.

Українські сили оборони відновлюють контроль над лінією державного кордону у Чернігівській області.

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