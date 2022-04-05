Через два роки після мирної угоди Росія може повернутися, – Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський не вірить російським гарантіям безпеки у разі підписання мирної угоди. Він вважає, що Москва може повернутися до агресії через два роки після такого договору.

Про це він сказав в інтерв’ю українським журналістам у вівторок, 5 квітня.

“Ми розуміємо, що навіть якщо ми з вами підпишемо найпотужнішу угоду, ми розуміємо, що через два роки Росія може повернутися. Просто розуміємо це, і якщо ми з вами приймаємо це, то відповідним чином і діємо”, – зазначив Зеленський.

За його словами, українська делегація передавала російській стороні, що Україна не вірить російським гарантіям і продовжить будувати таку державу, яка буде в силах захистити себе сама.

Крім того, питання гарантій безпеки для України у стадії розробки, поки конкретики немає.

«Поки не було зустрічі з нами всіх радників (країн, які висловились як гаранти безпеки для України – ред). Тобто, ми хочемо зустрітись з усіма, але поки цієї зустрічі ще не відбулось. Ми чекаємо на неї у найближчий час», – сказав Президент. Він зауважив, що лише після зустрічі «ми можемо продовжувати перший кейс під назвою безпека України, який передбачає позаблоковість». Глава держави повідомив, що питання безпеки обговорюється з Францією, США, Німеччиною. Туреччиною. Великою Британією, Польщею, Італією, Ізраїлем, Ірландією та іншими країнами. “Всі ці різні країни готові гарантувати різне, але поки що Україна не отримала конкретний перелік тих гарантій і країн, які готові стовідсостково включитись за нас. Нам не потрібно мати 40 країн світу, які готові по команді і домовленості включитись і воювати за Україну. Нам це не потрібно, нам потрібні серйозні гравці, які готові на все. Нам потрібно коло держав, які готові упродовж 24 годин надати будь-яку зброю. Нам потрібні окремі країни, від яких реально залежить санкційна політика, і щоб вони, ці санкції, були розроблені і виписані. І щоб вони у першу секунду, коли ми почули погрозу з боку рф, упродовж доби, чи двох-трьох днів ввели все одразу. Заблокували. Просто під колбу загнали таку державу”, – сказав він. Однак наразі, за словами Президента, конкретики мало, якщо йдеться про Чорне море, то у гарантах має бути Туреччина. Вона підтвердила таку готовність, але поки підписів немає. «Поки підпису Ердогана я не бачу. Підписів радників я не бачу. Спільного розуміння поки ніхто не чув. Всі позитивно налаштовані до України з цих гарантів, але цього замало», – сказав Зеленський.

Він зауважив, що Україна готова завтра вступити в НАТО. “Я про це говорив і Генсеку НАТО, і лідерам держав, від яких конкретно залежить вступ України Ми вже віддали багато людей, багато життів, щоб боятись казати те, що ми думаємо. І якщо завтра нам запропонують вступити у НАТО… Вступити, а не гратись знову з нашим життям… Значить, будемо вступати. Але цього не буде, на жаль. І тому ми будемо будувати ті гарантії безпеки для нас, які можуть захистити нас”, – резюмував Зеленський. Читайте також:

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