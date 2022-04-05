У Будапешті виставку про війну в Україні розмалювали проросійськими гаслами. ФОТО

Виставку “Російсько-українська війна зблизька”, відкриту в столиці Угорщини тиждень тому, у ніч виборів невідомі розмалювали проросійськими написами.
Про це вдень у вівторок, 5 квітня, інформує “Європейська правда” з посиланням на угорські ЗМІ.
“Посольство України в Угорщини глибоко шоковане пошкодженням фотовиставки “Російсько-українська війна зблизька”, яка була відкрита 29 березня на площі Жигмонда Моріца. Ми тим більше вражені, що це пошкодження, за інформацією угорських ЗМІ, відбулося в ніч на 4 квітня – тобто вже після того, як увесь світ мав змогу побачити всі ті жахіття, які залишили після себе російські окупанти в звільнених від них Бучі, Ірпені та Гостомелі”, – сказала посолка України в Угорщині Любов Непоп.
Як пише Azonnali, відкриття виставки минуло також не дуже спокійно, кілька хуліганів під час офіційних промов вигукували проросійські гасла.
24.hu зазначає, що в головному відділі поліції Будапешта заявили їм, що не знають про випадок. Районний відділ відкрив провадження за фактом вандалізму після повідомлень у пресі.
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