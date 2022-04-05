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250 “Абрамсів”: Польща уклала найбільший контракт на посилення війська

05/04/2022 23:36

Міністерство національної оборони Польщі уклало контракт на закупівлю 250 американських танків “Абрамс” M1A2 обсягом 20 млрд злотих (більш як 4 млрд євро), що є найбільшою угодою на закупівлю озброєння для польського війська.

Про це у вівторок, 5 квітня, повідомляє RMF24.

Зазначається, що в липні минулого року Польща подала заявку до США на закупівлю танків M1A2 Abrams. У жовтні міністр Маріуш Блащак оголосив, що після купівлі вони будуть розміщені на сході Польщі. У лютому закупівлю схвалив Держдеп США, а в березні – американський Конгрес.

Тепер міністр Маріуш Блащак оголосив, що підписав контракт на постачання 250 танків для польської армії.

“Пізніше цього року 28 танків Abrams зі США будуть доставлені для польської армії, щоб можна було розпочати навчання польських танкістів. Поставка всієї партії закінчиться в 2026 році”, – сказав глава міноборони.

Завдяки сучасним “Абрамсам” Польща стане країною з трьома типами танків в армії – адже вже має сотні пострадянських Т-72 і німецьких “Леопардів”, і для кожного типу потрібні різні деталі, майстерні та боєприпаси, зазначає видання.

Нагадаємо, в березні польський Сейм прийняв закон “Про захист вітчизни”, який передбачає збільшення витрат на оборону та збільшення чисельності армії майже утричі.

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