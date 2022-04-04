ЗСУ в ООС відбили одну атаку ворога, “поклавши” за раз 30 окупантів

4 квітня в районі оперативно-тактичного угруповання “Схід” російські окупаційні війська здійснили 1 атаку.
Про це повідомили у пресслужбі ОТУ “Схід”.
Втрати ворога склали:
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