Зеленський утворив делегацію для переговорів з РФ про гарантії безпеки

Президент Володимир Зеленський виступає з промовою до парламенту Канади. Фото: пресслужба ОП

Президент Володимир Зеленський утворив делегацією для участі в переговорах з Росією щодо підготовки та узгодження проєкту договору про гарантії безпеки України.

Відповідний указ глави держави опублікований у понеділок, 4 квітня.

Згідно з указом, главою делегації призначено нардепа Давида Арахамію.

Члени делегації: міністр юстиції Денис Малюська, радник голови ОП Михайло Подоляк, міністр оборони Олексій Резніков, заступник міністра закордонних справ Микола Точицький.

Також за згодою членами делегації призначені нардепи

Експерти делегації: юрист-міжнародник Олександр Малиновський та посол України Олександр Чалий.

Главі делегації дозволяється за погодженням з міністром закордонних справ вносити зміни до складу делегації, а також залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації працівників державних органів, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівниками, наукових радників та експертів.

Указ також затверджує директиви делегації України для участі у переговорах з РФ з підготовки та узгодження проєкту договору про гарантії безпеки України, однак їх зміст не оприлюднюється.

Кабінету міністрів доручено забезпечити фінансування витрат, пов’язаних із участю делегації України у переговорах щодо гарантій безпеки.

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