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Зеленський утворив делегацію для переговорів з РФ про гарантії безпеки

04/04/2022 22:07

Президент Володимир Зеленський утворив делегацією для участі в переговорах з Росією щодо підготовки та узгодження проєкту договору про гарантії безпеки України.

Відповідний указ глави держави опублікований у понеділок, 4 квітня.

Згідно з указом, главою делегації призначено нардепа Давида Арахамію.

Члени делегації: міністр юстиції Денис Малюська, радник голови ОП Михайло Подоляк, міністр оборони Олексій Резніков, заступник міністра закордонних справ Микола Точицький.

Також за згодою членами делегації призначені нардепи Андрій Костін, Дмитро Лубінець та Рустем Умєров.

Експерти делегації: юрист-міжнародник Олександр Малиновський та посол України Олександр Чалий.

Главі делегації дозволяється за погодженням з міністром закордонних справ вносити зміни до складу делегації, а також залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації працівників державних органів, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівниками, наукових радників та експертів.

Указ також затверджує директиви делегації України для участі у переговорах з РФ з підготовки та узгодження проєкту договору про гарантії безпеки України, однак їх зміст не оприлюднюється.

Кабінету міністрів доручено забезпечити фінансування витрат, пов’язаних із участю делегації України у переговорах щодо гарантій безпеки.

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