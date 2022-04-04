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ЄС звинуватив владу Росії в звірствах у Бучі та інших містах

04/04/2022 13:58

Європейський Союз звинуватив владу РФ у скоєнні звірств на вже звільнених територіях у Київській області, які раніше перебували під контролем російських окупаційних військ.

Про це повідомляє вдень у понеділок, 4 квітня, “Європейська правда” з посиланням на заяву глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

Зазначається, що Євросоюз найрішучішим чином засуджує звірства, вчинені російськими збройними силами в ряді окупованих українських міст, які зараз звільнені.

“Переконливі зображення великої кількості загиблих і жертв серед мирного населення, а також руйнування цивільної інфраструктури показують справжнє обличчя жорстокої загарбницької війни, яку Росія веде проти України та її народу. Масові вбивства в місті Буча та інших містах України будуть внесені до списку звірств, скоєних на європейській землі.

Російська влада відповідає за ці злочини, скоєні під час фактичного контролю над цим районом. Вони підпадають під дію міжнародного права окупації”, – сказано у заяві.

ЄС переконаний, що винуватці цих військових злочинів та інших серйозних порушень, а також відповідальні урядовці та військові керівники будуть притягнуті до відповідальності.

Європейський Союз підтримує всі заходи для забезпечення відповідальності за порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права в Україні з боку Збройних сил РФ, додається у заяві.

“Зокрема, ми повністю підтримуємо розпочате прокурором МКС розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності, а також роботу Комісії з розслідування УВКПЛ. ЄС надає допомогу Генеральному прокурору України та громадянському суспільству у збиранні та збереженні доказів військових злочинів”, – заявив Боррель.

Нагадаємо,

районний центр Буча в північно-східному передмісті Києва з початку березня перебував під окупацією армії РФ. Звільнення міста Збройними силами та іншими формуваннями сил оборони України відбулося 1 квітня.
Після повернення Бучі на навколишніх населених пунктів під контроль ЗСУ в них виявили сотні тіл цивільних громадян, убитих російськими окупантами. Ці злочини рашистів отримали назву “Бучанська різанина”.

У зв’язку з цим прокурор Карла дель Понте заявила, що Міжнародний кримінальний суд має видати ордер на арешт Путіна.

3 квітня президент Володимир Зеленський заявив про створення спецмеханізму правосуддя та Книги катів, щоб притягнути винних у воєнних злочинах проти України до відповідальності.

Стали відомі підрозділи армії рашистів, які чинили звірства в Бучанському районі, а також список особового складу 64-ї мотострілецької бригади з Бучі.

Буча, Ірпінь, Гостомель, Ворзель – не пробачимо ніколи!

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