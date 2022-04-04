Воїни 30 омбр із артилерії завдали ударів по окупантах. ВІДЕО

Скріншот із відео

Збройні сили України у запеклих боях із російськими окупантами завдають артилерійських і мінометних ударів по позиціях окупантів.

Як передає “Новинарня“, відео успішних дій українських оборонців оприлюднила пресслужба 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького.

Відео було знято за допомогою безпілотників. На кадри потрапило декілька епізодів бойової роботи.

“Чергові прихильники Кобзона зіграли головну роль в новій серії “Пункт призначення” і «розлетілися» до нього на концерт. Авторський колектив блискавичного сценарію – військові 30-ки. Приємного перегляду. До нових серій!”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема йдеться про ураження артилерійським вогнем бронетехніки – двох танків, а також завдання ударів по укріплених польових позиціях росіян.

Як відомо, 30 омбр ЗСУ виконує завдання на Донецькому напрямку.

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