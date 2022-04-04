“Вдячні за подарунки”: воїни ЗСУ знайшли покинутий рашистами ЗРК “Бук”

Під час проведення спеціальної розвідки та пошуково-ударних дій в районі одного з населених пунктів українські військові знайшли покинутий російськими військами ЗРК “Бук”.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил на сторінці у фейсбуці.
“Поруч із покинутим зенітним ракетним комплексом був схрон росіян, де вони сховали боєприпаси, зброю та спорядження.
Воїни спротиву та Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ вдячні рашистам за подарунки і продовжують пошуки”, – відзначають у Генштабі.
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