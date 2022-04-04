Росіяни примусово вивозять місцевих мешканців Ізюма до Росії, – ГШ

В Ізюмі Харківської області росіяни примусово вивозять місцевих мешканців до Російської Федерації.
Про це увечері у понеділок, 4 квітня, повідомили в пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.
Зазначається, що на Сіверському напрямку обстановка змін не зазнала. Триває ліквідація наслідків діяльності російських окупаційних військ.
“На Слобожанщині, в місті Ізюм, противник проводить фільтраційні заходи та примусове вивезення місцевих жителів на територію Російської Федерації”, – йдеться в повідомленні.
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