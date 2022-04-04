У Волинській області збили російську ракету

Фото: пресслужба ДСНС

У Маневицькому районі Волинської області ППО збила повітряну ціль, уламки впали на будівлю.

Про це у понеділок надвечір, 4 квітня, повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко в Telegram.

“Щодо інциденту на Маневиччині. За попередніми даними, силами ППО була збита повітряна ціль. Уламки впали на будівлю одного з населених пунктів”, – йдеться в повідомленні.

За словами голови ОВА, жертв внаслідок падіння уламків немає. На місці працюють фахівці.

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