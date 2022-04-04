У Миколаєві від рашистського обстрілу касетними боєприпасами загинуло 10 цивільних

Наслідки обстрілу Миколаєва 4 квітня 2022. Фото: Новості Н

Унаслідок обстрілу з боку російських окупантів удень 4 квітня в Миколаєві загинули десять мирних жителів, ще майже пів сотні отримали поранення.

Про це ввечері повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич.

“Попередньо внаслідок обстрілів Миколаєва касетними снарядами у місті 10 загиблих, 46 поранених.

Окрім житлових будинків, російські війська обстріляли: одну міську лікарню, одну обласну лікарню, Центр профілактичних хвороб, Будинок дитини, 11 дитячих садків, 12 шкіл, одне ПТУ, дві філії закладів позашкільної освіти”, – написав Сенкевич у телеграмі.

За словами мера, місто щодня відправляє комунальні автобуси з людьми, які хочуть евакуюватись. Сьогодні виїхало 120 осіб, з них 60 – до Одеси, 60 – до кордону з Молдовою.

Як відомо, касетні боєприпаси, випущені росіянами по місту по обіді 4 квітня, розірвалися зокрема поблизу зупинки громадського транспорту у жвавому районі Миколаєва.

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