У місті Пологи на Запоріжжі росіяни віджали і замінували районну лікарню, – Генштаб

У місті Пологи на Запоріжжі росіяни замінували районну лікарню та перемістили туди своїх поранених військових.

Про це увечері у понеділок, 4 квітня, повідомили в пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

“На тимчасово зайнятих окупантом територіях Запорізької області, в місті Пологи, військовослужбовці збройних сил російської федерації захопили та замінували внутрішню територію центральної районної лікарні. Персонал і хворих попередили про заборону повертатись до лікарні. В приміщенні лікарні залишились поранені окупанти”, – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що на тимчасово зайнятих окупантами територіях Херсонської області тривають бойові дії. Навколо Нової Каховки противник посилив пропускний режим на блокпостах.

“Загарбники вдаються до затримання мирних жителів та примушення їх до інженерного обладнання позицій. Почастішали випадки незаконного вилучення транспортних засобів у населення”, – додали в ГШ.

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