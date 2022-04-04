ССО знищили ворожий командний пункт ЗРС С-300

Фото: пресслужба ССО

Українські військові знешкодили командний пункт із РЛС наведення зенітно-ракетної системи С-300 російських окупантів.

Про це вранці в понеділок, 4 квітня, поінформувала пресслужба Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ і опублікувала фото знешкодженої машини зі складу ЗРК С-300.

“Ранок має починатись з горнятка хороших новин! ССО працює “, – йдеться в повідомленні.

Йдеться про командний пункт 5Н63С з радіолокатором підсвічування цілей та наведення ракет (РПН) 30Н6, який входить до складу зенітно-ракетної системи С-300 різних модифікацій.

Обставини знищення російського радіолокатора залишаються невідомими, зазначає “Мілітарний”.

Частина мобільного командного пункту, де розміщується радіолокатор наведення, має значні ушкодження внаслідок дії вогню і фактично вигорілу апаратну частину.

Багатофункціональна РЛС підсвічування цілей і наведення ракет (РПН) 30Н6 здійснює прийом та відпрацювання повітряних цілей. Також проводить відбір цілей для першочергового обстрілу, захоплення, супровід і наведення ракет, підсвічування обстрілюваних цілей для забезпечення роботи напівактивних головок самонаведення зенітних ракет.

РПН 30Н6 забезпечує одночасне наведення до 12 ракет на шість цілей різного типу.

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