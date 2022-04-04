Росія готується атакувати та захопити Харків, – Міноборони

Російські окупаційні війська готуються атакувати і захопити Харків та українські війська в зоні ООС.
Про це у понеділок, 4 квітня, повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник під час брифінгу в медіацентрі “Україна”.
“Основні зусилля противник зосередив на підготовці до відновлення наступальних дій, аби оточити угруповання Об’єднаних сил та оволодіти містом Харків. Противник посилює угруповань військ західного і південного військових округів у Слобожанському і Донецькому операційних районах. Робить це як за рахунок перекидання військ з інших військових округів, так і шляхом залучення підрозділів мобілізаційного резерву”, – сказав офіцер.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 40 – 04.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!