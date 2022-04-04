Росія готується атакувати та захопити Харків, – Міноборони

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Російські окупаційні війська готуються атакувати і захопити Харків та українські війська в зоні ООС.

Про це у понеділок, 4 квітня, повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник під час брифінгу в медіацентрі “Україна”.

“Основні зусилля противник зосередив на підготовці до відновлення наступальних дій, аби оточити угруповання Об’єднаних сил та оволодіти містом Харків. Противник посилює угруповань військ західного і південного військових округів у Слобожанському і Донецькому операційних районах. Робить це як за рахунок перекидання військ з інших військових округів, так і шляхом залучення підрозділів мобілізаційного резерву”, – сказав офіцер.

“Також ворог налагоджує маршрути логістичного забезпечення угруповань військ, створює запаси боєприпасів, ракет та ПММ, а також здійснює підготовку медичних установ до прийому великої кількості поранених”, – додав речник МОУ.

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