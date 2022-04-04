РФ перекидає на Донбас “вагнерівців”, – розвідка Британії

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Російська Федерація продовжує консолідувати сили для наступу на Донбас і перекидає в цей район найманців “Вагнера”.

Про це вранці в понеділок, 4 квітня, інформує “Європейська правда”з посиланням на пресслужбу Міноборони Британії.

“Російські сили продовжують консолідуватися та реорганізовуватись, переорієнтовуючи свій наступ на Донбас на сході України. Російські війська, у тому числі найманці з російської приватної військової компанії “Вагнер“, перекидаються в цей район”, – йдеться в повідомленні.

У Міноборони Британії також вважають, що Маріуполь майже напевно є ключовою ціллю російського вторгнення в Україну, адже контроль над ним забезпечить сухопутний коридор до Криму.

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