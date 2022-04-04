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На Луганщині РФ підтягує важку артилерію, очікується спроба “величезного прориву”, – голова ОВА

04/04/2022 21:37

На Луганщині щодня збільшується кількість російських обстрілів, окупанти накопичують війська й підтягують важку артилерію, наприклад “Гради”.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у понеділок, 4 квітня. 

“Ми так розуміємо, що найближчий часом вони спробують зробити величезний прорив у напрямках Попасної, Сєвєродонецька, Рубіжного”, — сказав Гайдай.

Він додав, що окупанти ще вчора, 3 квітня, намагалися зробити прорив у Рубіжному. Був важкий бій, унаслідок чого ворог втратив 3 танки й близько 70 людей особового складу. «Результат нас задовільняє», — резюмував Гайдай.

Голова ОВА наголосив, що пріоритетом №1 є евакуація мешканців Луганщини: «Річ у тіч, що російська фейкова армія “№1” взагалі воювати не може, але вона чудово може розстрілювати мирні міста. І ми вже побачили це на багатьох прикладах і відчуваємо це на своїх містах».

Гайдай зазначив, що влада щодня займається евакуацією місцевих. Зокрема, сьогодні, 4 квітня, з Луганської області вивезли 1 тисячу людей.

«Усе безкоштовно, автобуси подаються своєчасно, патрульна поліція супроводжує людей, потяги чекають. Будь ласка, не чекайте, коли будуть бомбити вже ваші будинки», — закликав голова ОВА.

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