Італія підтримає санкції ЄС проти російського газу

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Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив, що після звірств у Бучі Італія підтримає санкції проти російського газу.

Про це він сказав після зустрічі з колегами з Хорватії та Словенії у Загребі у понеділок, 4 квітня, повідомляє “Європейська правда” з посиланням на агентство Ansa.

“Італія не накладе вето на російські газові санкції”, – сказав він.

Італія отримує близько 40% свого імпорту газу з Росії, після вторгнення РФ в Україну вона намагається знайти альтернативи та диверсифікувати свої поставки.

Ді Майо раніше відвідав Азербайджан для зміцнення енергетичних зв’язків між двома країнами.

Якщо поставки російського газу буде припинено негайно, міністр екологічного переходу Роберто Чінголані вважає, що країна не матиме багато проблем у найближчі теплі місяці.

Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі заявля, що, хоча заміну 30-40% російських поставок газу можна знайти негайно, замінити решту буде набагато важче

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