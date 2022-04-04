ЗСУ показали, що залишається від техніки рашистів після влучання “Джавеліна”. ВІДЕО

“Вночі резервний батальйон бригади імені Лицарів Зимового Походу займався славною працею. Так влучає джавелін”, – йдеться в повідомленні.

Про це вранці в понеділок, 4 квітня, інформує пресслужба 28 омбр.

Військовослужбовці 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу оприлюднили кадри знищення російської техніки – в окупантів поцілили з “Джавеліна”.

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