Зеленський – “слугам”, які хочуть змінити Гімн: Ідуть на поле бою, може, там щось зрозумієте

Президент Володимир Зеленський різко розкритикував авторів законопроєкту про зміну тексту Державного Гімну України, хоча його авторами і є нардепи із президентської фракції “Слуга народу”.

Як передає “Новинарня“, про них Зеленський згадав в інформаційному зверненні в ніч на 3 квітня.

“Хочу сказати декілька слів і тим політикам, деяким депутатам Верховної Ради України, які абсолютно не розуміють, що відбувається в серцях наших людей. Настільки не розуміють, що аж придумали змінювати національний гімн. У мене питання до цих осіб: а що ви у своєму житті зробили такого, щоб у вас з’явилося моральне право змінювати слова гімну? Ви що – видатні поети? Може, ви відзначилися чимось у боях за Україну? Чи зараз час такий прийшов, що можна гімн міняти, коли тобі захочеться?” – сказав президент.

“Заспокойте емоції. Припиніть виставляти себе дурнями. Вважаю, що авторам цих та інших подібних законопроектів, пропозицій, варто було б узяти зброю в руки та вирушити на поле бою, якщо у вас є ці можливості. Лише там щось зрозумієте”, – заявив глава держави.

“І навіть якщо випадково за щось подібне проголосують, все одно мого підпису під такими законопроектами не буде. Не витрачайте час”, – додав Зеленський.

Передісторія

1 квітня стало відомо, що у Верховній Раді України зареєстровано два законопроєкти щодо внесення змін до тексту Державного Гімну України. Тексти законопроектів розміщені на сайті парламенту.

Ідеться про проєкт закону про внесення змін до Закону України “Про Державний Гімн України” (№7162) (ініціатор – Людмила Буймістер, позафракційна, колишня “Слуга народу”) та альтернативний до нього законопроєкт №7162-1 (ініціатори – “слуги народу” Іван Юнаков та Георгій Мазурашу).

Першим законопроектом пропонується перші два рядки куплету викласти в новій редакції:

“Переможе Україна! І слава, і воля,

Бо нам, браття молодії, усміхнулась доля”.

Другим законопроектом пропонується встановити, що Державним Гімном України є національний гімн на музику Михайла Вербицького зі словами наступного змісту:

“Процвітає України, її слава й воля!

Вже нам браття українці усміхнулась доля!

Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці,

Бо пануємо ми, браття, у своїй сторонці.



Приспів:

Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,

Бо віками ми є браття козацького роду!



Чорне море нам сміється, дід Дніпро радіє

Бо у нашій Україні доленька квітніє!

А завзята праця щира всіх нас об’єднає

Пісня волі в Україні гучніше лунає!

Автори цього законопроєкту у пояснювальній записці зазначають, що викладення Державного Гімну України в новій редакції “ознаменує новий історичний етап розвитку Української держави, її народу та нації, закріпить перемогу в боротьбі за існування та захист незалежності”.

Ці ініціативи наразилися на жорстке заперечення громадських активістів та політиків націонал-демократичного, патріотичного спрямування.

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