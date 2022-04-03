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У чому ціль російських військ? Вони хочуть захопити Донбас і південь України, – Зеленський

03/04/2022 03:05

Новою стратегічною метою Російської Федерації в ході повномасштабної війни проти України є окупація всього Донбасу і півдня України. Але Київ вживає заходів проти цього.

Так прокоментував останні передислокації президент Володимир Зеленський.

“Посилюємо оборону на східному напрямку та на Донбасі. Свідомі того, що ворог має резерви для посилення тиску на сході”, – заявив він у зверненні, оприлюдненому в ніч із 2-го на 3 квітня.

“Наші захисники й захисниці продовжують повертати контроль над громадами в Київській та Чернігівській областях. Дедалі більше українських національних прапорів у районах, які були тимчасово окуповані.
Збройні Сили України не відпускають загарбників без бою. Завдаються вогневого ураження. Знищують усіх, до кого дають змогу дотягнутися наші можливості”, – сказав Зеленський.

“У чому ціль російських військ? Вони хочуть захопити і Донбас, і південь України. В чому наша мета? Захистити нас, нашу свободу, нашу землю і наших людей. Робити все для захисту”, – наголосив президент.

Він зазначив, що “наш героїчний Маріуполь продовжує стримувати значну частину ворожих сил. Завдяки цьому опору, завдяки мужності та стійкості інших наших міст Україна отримала безцінний час. Той час, який дає змогу ламати тактику ворога й послаблювати його можливості”.

“На жаль, Україна так і не отримала поки що достатньо сучасних західних протиракетних систем. Не отримала літаків. Не отримала того, що могли надати партнери. Могли – і ще можуть!” – знову закинув партнерам Зеленський.

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Україна

У чому ціль російських військ? Вони хочуть захопити Донбас і південь України, – Зеленський

Новою стратегічною метою Російської Федерації в ході повномасштабної війни проти України є окупація всього Донбасу і півдня України. Але Київ вживає заходів проти цього. Так прокоментував останні передислокації президент...

Війна з Росією

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