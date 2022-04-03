Росіяни знов обстріляли Харків: 7 загиблих і понад 30 поранених, включно з дітьми

Внаслідок обстрілу Слобідського району Харкова російськими військами загинуло семеро людей, ще 34 отримали поранення.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

“За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими СВ Управління СБУ в Харківській області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 3 квітня 2022 року близько 18-ї години російські окупанти обстріляли житлові будинки у Слобідському районі м. Харкова.

Внаслідок цього пошкоджено близько десяти будинків та тролейбусне депо”, – зазначається в повідомленні.

За попередньою інформацією, загинуло 7 і поранено 34 людини, зокрема троє дітей.

Триває досудове розслідування.

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