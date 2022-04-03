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Росіяни знов обстріляли Харків: 7 загиблих і понад 30 поранених, включно з дітьми

03/04/2022 23:16

Внаслідок обстрілу Слобідського району Харкова російськими військами загинуло семеро людей, ще 34 отримали поранення.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

“За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими СВ Управління СБУ в Харківській області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 3 квітня 2022 року близько 18-ї години російські окупанти обстріляли житлові будинки у Слобідському районі м. Харкова.

Внаслідок цього пошкоджено близько десяти будинків та тролейбусне депо”, – зазначається в повідомленні.

За попередньою інформацією, загинуло 7 і поранено 34 людини, зокрема троє дітей.

Триває досудове розслідування.

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