Мешканця Слов’янська викрили на поширенні інформації щодо розташування підрозділів ЗСУ

Мешканця Слов’янська Донецької області викрили на поширенні інформації щодо розташування підрозділів ЗСУ та відправили під арешт із заставою.

Про це ввечері в неділю, 3 квітня, повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

“За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури викрито і повідомлено про підозру мешканцю м. Слов’янська у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України). Стосовно нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у порядку ст. 615 КПК України”, – сказано в повідомленні.

За даними слідства, 30 березня 2022 року чоловік позначив на Google-мапі одного з населених пунктів Донецької області місцезнаходження військових підрозділів ЗСУ та поширив зображення із вказаною локацією в Telegram. При цьому підозрюваний зробив допис у коментарях, додавши інформацію щодо маршруту пересування військовослужбовців, яка не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом ЗСУ.

Досудове розслідування здійснюється ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

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