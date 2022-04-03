Home / Світ / Європа / На політичному рівні вже є розуміння, що Україна буде новим членом ЄС, – ексдепутатка Бундестагу в Києві

На політичному рівні вже є розуміння, що Україна буде новим членом ЄС, – ексдепутатка Бундестагу в Києві

03/04/2022 15:25

Колишня депутатка Бундестагу Марілуїзе Бек, яка пропрацювала у парламенті Німеччини 26 років, вважає, що майбутнє членство України в ЄС уже спокійно та з розумінням сприймається німецькими політиками.

У цьому вона розповіла в інтерв’ю для “Європейської правди”.

Бек увійшла до першої німецької делегації (наразі неофіційної), яка приїхала до Києва після початку збройної агресії РФ.

Політикиня ствердно відповіла на запитання про те, чи вважає вона, що Берлін переконався в тому, що Україна буде членом ЄС. Дискусія, за її словами, зараз триває лише щодо процедури.

“Дебати про членство в ЄС точаться про “швидку процедуру”, якої у вас наразі немає. Надання статусу кандидата – це тривала бюрократична процедура. Німеччина і Франція виступають проти політичного рішення про те, що ви є державою-кандидатом. Але вони погодилися, що ви маєте йти до членства за нормальною процедурою”, – пояснила Бек.

За її словами, політиків до цього підштовхнув, зокрема, тиск суспільства.

“Ця війна також призвела до величезних змін у суспільній свідомості. Я ніколи не бачила стільки німців, які особисто говорили б про настільки глибоке співпереживання та симпатію до української нації. Але на політичному рівні є також розуміння, що Україна буде новим членом ЄС, який, утім, обійдеться дорого”, – заявила Бек, нагадавши про руйнування української інфраструктури внаслідок війни та потребу її відновлення.

Вона закликала детальніше інформувати Захід про звірства росіян під час війни.

69-річна Марілуїза Бек до 2017 року була депутатом Бундестагу від партії “Союз 90/Зелені” та речницею своєї партії зі східноєвропейської політики. Також вона була членом Парламентської асамблеї Ради Європи.

Читайте також:
#BuchaMassacre: Голова Євроради шокований звірствами росіян, анонсує суди і нові санкції

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

На політичному рівні вже є розуміння, що Україна буде новим членом ЄС, – ексдепутатка Бундестагу в Києві

Колишня депутатка Бундестагу Марілуїзе Бек, яка пропрацювала у парламенті Німеччини 26 років, вважає, що майбутнє членство України в ЄС уже спокійно та з розумінням сприймається німецькими політиками. У цьому...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse