На політичному рівні вже є розуміння, що Україна буде новим членом ЄС, – ексдепутатка Бундестагу в Києві

Марілуїза Бек. Фото: "ЄП"

Колишня депутатка Бундестагу Марілуїзе Бек, яка пропрацювала у парламенті Німеччини 26 років, вважає, що майбутнє членство України в ЄС уже спокійно та з розумінням сприймається німецькими політиками.

У цьому вона розповіла в інтерв’ю для “Європейської правди”.

Бек увійшла до першої німецької делегації (наразі неофіційної), яка приїхала до Києва після початку збройної агресії РФ.

Політикиня ствердно відповіла на запитання про те, чи вважає вона, що Берлін переконався в тому, що Україна буде членом ЄС. Дискусія, за її словами, зараз триває лише щодо процедури.

“Дебати про членство в ЄС точаться про “швидку процедуру”, якої у вас наразі немає. Надання статусу кандидата – це тривала бюрократична процедура. Німеччина і Франція виступають проти політичного рішення про те, що ви є державою-кандидатом. Але вони погодилися, що ви маєте йти до членства за нормальною процедурою”, – пояснила Бек.

За її словами, політиків до цього підштовхнув, зокрема, тиск суспільства.

“Ця війна також призвела до величезних змін у суспільній свідомості. Я ніколи не бачила стільки німців, які особисто говорили б про настільки глибоке співпереживання та симпатію до української нації. Але на політичному рівні є також розуміння, що Україна буде новим членом ЄС, який, утім, обійдеться дорого”, – заявила Бек, нагадавши про руйнування української інфраструктури внаслідок війни та потребу її відновлення.

Вона закликала детальніше інформувати Захід про звірства росіян під час війни.

69-річна Марілуїза Бек до 2017 року була депутатом Бундестагу від партії “Союз 90/Зелені” та речницею своєї партії зі східноєвропейської політики. Також вона була членом Парламентської асамблеї Ради Європи.

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