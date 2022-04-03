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Із початку квітня Латвія, Литва й Естонія не беруть російський газ

03/04/2022 13:58

Із початку квітня країни Балтії – Латвія, Литва й Естонія – не отримують природний газ із Росії.

Про це заявив голова правління оператора системи природного газу Conexus Baltic Grid Улдіс Барісс, передає Jauns.lv.

За його словами, заява Москви про те, що її природний газ можна оплачувати лише в російських рублях, є сигналом про необхідність швидкого зменшення залежності від Росії, на яку більше не можна покладатися.

“Якщо ще й були сумніви, чи можна розраховувати на російські поставки, ці події чітко свідчать про те, що з погляду надійності покладатися на них фактично більше не можна”, – заявив Барісс.

Він розповів, що в латвійському сховищі є незвичайна для цього періоду кількість газу – на 7,6 терават-годин, це майже стільки ж, скільки Латвія споживає в зимові місяці. Тому немає підстав для занепокоєння в найближчі місяці.

Нагадаємо, що Литва повністю відмовилася від імпорту російського газу з початку квітня – перша з країн ЄС.

 

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