Із початку квітня Латвія, Литва й Естонія не беруть російський газ

Із початку квітня країни Балтії – Латвія, Литва й Естонія – не отримують природний газ із Росії.
Про це заявив голова правління оператора системи природного газу Conexus Baltic Grid Улдіс Барісс, передає Jauns.lv.
За його словами, заява Москви про те, що її природний газ можна оплачувати лише в російських рублях, є сигналом про необхідність швидкого зменшення залежності від Росії, на яку більше не можна покладатися.
“Якщо ще й були сумніви, чи можна розраховувати на російські поставки, ці події чітко свідчать про те, що з погляду надійності покладатися на них фактично більше не можна”, – заявив Барісс.
Нагадаємо, що Литва повністю відмовилася від імпорту російського газу з початку квітня – перша з країн ЄС.
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