ДШВ прозвітували про взяття під контроль районів Прип’яті та кордону з Білоруссю

Українські десантники взяли під контроль район Прип’яті в зоні відчуження та ділянку кордону з Білоруссю.

Про це в неділю повідомила пресслужба Командування ДШВ.

“Сьогодні, 3 квітня, підрозділи Десантно-штурмових військ Збройних сил України взяли під контроль район міста Прип’ять та ділянку Державного кордону України з Республікою Білорусь. Продовжуємо далі виконувати бойові завдання! Разом до перемоги!” – ідеться в повідомленні на ФБ-сторінці ДШВ.

Пресслужба роду військ поширила фото зі встановленням прапора на території Чорнобильської АЕС.

Нагадаємо, 2 квітня Міноборони України заявили про повне звільнення території Київської області. Цього дня на ЧАЕС було піднято прапор України.

Про відступ окупантів із території ЧАЕС стало відомо 31 березня. Однак рашисти забрали з собою полонених охоронців зі складу НГУ, які перебували на станції.

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