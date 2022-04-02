Ворог завдав ракетних ударів по Полтавщині, є постраждалі

Уночі та вранці 2 квітня російські війська завдали ракетно-бомбових ударів по території Полтавської області.
Про це в телеграмі повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
За його інформацією,
У Кременчуці, за попередньою інформацією, є постраждалі. У Полтаві – без жертв і поранених.
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