Ворог завдав ракетних ударів по Полтавщині, є постраждалі

Уночі та вранці 2 квітня російські війська завдали ракетно-бомбових ударів по території Полтавської області. Про це в телеграмі повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін. За його інформацією, вночі не менше чотирьох ракет вдарили по двох інфраструктурних обʼєктах у Полтаві;

вранці, за попередньою інформацією, три ворожі літаки атакували промислові обʼєкти Кременчука. “Багато ударів по місту… Гасимо пожежу, рятувальники працюють”. У Кременчуці, за попередньою інформацією, є постраждалі. У Полтаві – без жертв і поранених. Читайте також:

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Редактор: Нестор Дим

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