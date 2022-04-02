У столиці створено окрему роту для охорони об’єктів критичної інфраструктури, в ній служать 7 депутатів Київради

У Києві сформована окрема охоронна рота для захисту об’єктів критичної інфраструктури.
Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко у Telegram.
За словами мера, серед інших, у новосформованій роті служать і семеро депутатів Київради.
У суботу, 2 квітня, бійці охоронної роти присягнули на вірність народу України.
“Ворог продовжує обстрілювати українські міста. Неодноразово були намагання пошкодити й об’єкти інфраструктури життєзабезпечення столиці. Щоб узяти їх під надійний захист, у Києві сформували окрему охоронну роту батальйону військової частини”, – повідомив Кличко.
Він пояснив, що йдеться про захист і охорону ключових об’єктів критичної інфраструктури – тих, що забезпечують постачання світла, води, газу, теплової енергії тощо.
Кличко також зазначив, що міська влада тісно співпрацює з керівництвом Сухопутних військ Збройних сил України для захисту столиці.
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