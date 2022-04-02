Home / Війна / У столиці створено окрему роту для охорони об’єктів критичної інфраструктури, в ній служать 7 депутатів Київради

У столиці створено окрему роту для охорони об’єктів критичної інфраструктури, в ній служать 7 депутатів Київради

02/04/2022 16:00

У Києві сформована окрема охоронна рота для захисту об’єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко у Telegram.

За словами мера, серед інших, у новосформованій роті служать і семеро депутатів Київради.

У суботу, 2 квітня, бійці охоронної роти присягнули на вірність народу України.

“Ворог продовжує обстрілювати українські міста. Неодноразово були намагання пошкодити й об’єкти інфраструктури життєзабезпечення столиці. Щоб узяти їх під надійний захист, у Києві сформували окрему охоронну роту батальйону військової частини”, – повідомив Кличко.

Він пояснив, що йдеться про захист і охорону ключових об’єктів критичної інфраструктури – тих, що забезпечують постачання світла, води, газу, теплової енергії тощо.

За словами міського голови, всі бійці охоронної роти вже пройшли навчання та “мають необхідний практичний досвід і навички захисту таких об’єктів в умовах воєнного стану”.

Кличко також зазначив, що міська влада тісно співпрацює з керівництвом Сухопутних військ Збройних сил України для захисту столиці.

Читайте також:
Часткове відведення російських військ з Київщини та Чернігівщини не дає підстав зменшувати рівень оборони Києва, – МОУ

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Журналіст Макс Левін загинув

доповнено Фотожурналіст Макс Левін загинув у зоні бойових дій під Києвом. Ці дані з посиланням на поліцію в суботу підтвердив сайт “Лівий берег”, де працював Левін. “1 квітня після...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse