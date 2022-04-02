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США стануть посередниками в передачі Україні з Європи танків радянського зразка, – ЗМІ

02/04/2022 21:56

Сполучені Штати стануть посередниками під час передання Україні танків радянського виробництва з країн Євросоюзу Україні.

Про це пише The New York Times із посиланням на представника Білого дому.

Співрозмовник видання повідомив, що Вашингтон вирішив виконати таку роль після запиту президента України Володимира Зеленського.

За даними джерел, постачання танків, якими вміють керувати українські військові, розпочнуться найближчим часом. Скільки одиниць техніки буде передано і з яких країн, не уточнюється.

Це перший випадок від початку російського збройного вторгнення на територію України, коли Вашингтон бере участь у передачі танків Києву.

За даними Пентагону, після початку бойових дій на території України Вашингтон уже виділив Києву військову допомогу на суму понад 1,5 мільярда доларів. Загалом за час правління президента Сполучених Штатів Джо Байдена Україна отримала на оборону понад 2 мільярди доларів.

Про намір надати Україні “більш смертоносну допомогу” також заявив премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. За даними The Times, Україні потрібні системи ураження великого радіусу дії, щоби витіснити російські війська на сході країни. Операторам цього обладнання потрібний час на навчання.

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