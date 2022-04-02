“Під шумок” Рада дозволила викинути іноземців із наглядових рад держкомпаній

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Верховна Рада у п’ятницю, 1 квітня, підтримала в другому читанні суперечливий законопроєкт №7176, що дозволяє звільнити членів наглядових рад держкомпаній і банків за неприбуття на місце роботи на вимогу керівного органу.

За нього проголосували 286 народних депутатів, повідомляє “Ліга”.

Ініціаторами законопроєкту є Наталуха Дмитро (“Слуга народу”), а також Лічман Ганна, Скорик Микола, Марчук Ігор, Приходько Борис, Тарута Сергій, Кицак Богдан, Магомедов Муса.

У пояснювальній записці до законопроєкту сказано, що під час воєнного стану виникла “необхідність вжиття заходів гарантування та забезпечення економічної безпеки (…), включно і шляхом попередження впливу потенційних загроз на діяльність державних підприємств і банків”.

Одним із таких заходів може стати робота наглядової ради лише за місцем знаходження компанії. Членів наглядових рад, які не встигнуть чи не захочуть невідкладно приїхати “за адресою місцеперебування” підприємства чи банку, можна буде звільнити.

“Законопроєкт 7176 – звільнення членів наглядових рад за неприбуття на місце роботи негайно в умовах війни. Друге читання. Не голосував за цей популізм!!! 286 “за”, – коментує нардеп від “Голосу” Ярослав Железняк.

Тим часом журналіст Петро Шуклінов натомість не добирає слів: “Партія Володимира Зеленського під гуркіт війни протягла мародерський закон 7176, яким викидає іноземних представників з наглядових рад. Це були єдині люди, яким не було сенсу красти ваші гроші і які штовхали реформи. Навіть війна не зупинила. Навіть смерті і вбивства. Які ж ви кончені”.

Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявляє, що Верховна Рада фактично здійснила “давню мрію, наприклад, Коломойського, якого наглядова рада Привату “доганяє” в лондонському суді”.

Він також звертає увагу, що наглядові ради досі ухвалювали рішення в режимі онлайн, і з цим не було жодних проблем.

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