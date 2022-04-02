На кордоні затримали генерала СБУ, який тікав до Угорщини за підробною довідкою “непридатного солдата”

Авто затриманого. Фото: ДБР

Під час спроби незаконного перетину державного кордону України був затриманий генерал запасу СБУ, який намагався видати себе за “непридатного солдата”.

Про це в п’ятницю, 1 квітня, повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

“В умовах воєнного стану генерал-майор використав підроблені документи аби потрапити до Угорщини через пункт пропуску «Тиса», що на Закарпатті.

Зокрема, він надав фальшиву довідку про нібито непридатність до військової служби та «понизив» себе у званні до рядового”, – ідеться в повідомленні.

За цим фактом слідчі територіального управління ДБР у Львові внесли відомості до ЄРДР за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України – “використання підробленого документа”.

Нагадаємо, напередодні президент Зеленський позбавив звання двох генералів СБУ й попередив інших зрадників.

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