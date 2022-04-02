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На кордоні затримали генерала СБУ, який тікав до Угорщини за підробною довідкою “непридатного солдата”

02/04/2022 02:04

Під час спроби незаконного перетину державного кордону України був затриманий генерал запасу СБУ, який намагався видати себе за “непридатного солдата”.

Про це в п’ятницю, 1 квітня, повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

“В умовах воєнного стану генерал-майор використав підроблені документи аби потрапити до Угорщини через пункт пропуску «Тиса», що на Закарпатті.
Зокрема, він надав фальшиву довідку про нібито непридатність до військової служби та «понизив» себе у званні до рядового”, – ідеться в повідомленні.

Паспорт затриманого. Фото: ДБР

За цим фактом слідчі територіального управління ДБР у Львові внесли відомості до ЄРДР за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України – “використання підробленого документа”.

Нагадаємо, напередодні президент Зеленський позбавив звання двох генералів СБУ й попередив інших зрадників.

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Україна

На кордоні затримали генерала СБУ, який тікав до Угорщини за підробною довідкою “непридатного солдата”

Під час спроби незаконного перетину державного кордону України був затриманий генерал запасу СБУ, який намагався видати себе за “непридатного солдата”. Про це в п’ятницю, 1 квітня, повідомляє пресслужба Державного...

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