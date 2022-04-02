Литва перша в ЄС повністю відмовилася від російського газу

Литва з початку квітня повністю припинила імпорт газу з Росії, ставши першою країною Євросоюзу, що пішла на такий крок.
Як повідомляє LRT, міністерство енергетики заявило, що з початку квітня литовська газотранспортна система не імпортувала газу з РФ.
Це підтверджують і дані оператора Amber Grid: згідно з ними, на 2 квітня імпорт російського газу до Литви через інтерконектор із Білоруссю був нульовим.
Тепер усі газові потреби Литви задовольняються завдяки імпорту скрапленого газу через СПГ-термінал у Клайпеді. За розрахунками, надалі цього має бути достатньо.
Міністр енергетики Дайніус Крейвіс назвав це поворотною точкою в енергонезалежності Литви: “Ми перша країна ЄС серед тих, які отримували газ від “Газпрому”, що стала незалежною від постачання газу з Росії”.
Читайте також:
Міністр оборони Литви відвідав Київ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!