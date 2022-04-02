Home / Світ / Європа / Литва перша в ЄС повністю відмовилася від російського газу

Литва перша в ЄС повністю відмовилася від російського газу

02/04/2022 21:37

Литва з початку квітня повністю припинила імпорт газу з Росії, ставши першою країною Євросоюзу, що пішла на такий крок.

Як повідомляє LRT, міністерство енергетики заявило, що з початку квітня литовська газотранспортна система не імпортувала газу з РФ.

Це підтверджують і дані оператора Amber Grid: згідно з ними, на 2 квітня імпорт російського газу до Литви через інтерконектор із Білоруссю був нульовим.

Тепер усі газові потреби Литви задовольняються завдяки імпорту скрапленого газу через СПГ-термінал у Клайпеді. За розрахунками, надалі цього має бути достатньо.

За потреби, газ можуть перекачувати також із Латвії, а з 1 травня – через інтерконектор з Польщею.

Міністр енергетики Дайніус Крейвіс назвав це поворотною точкою в енергонезалежності Литви: “Ми перша країна ЄС серед тих, які отримували газ від “Газпрому”, що стала незалежною від постачання газу з Росії”.

Читайте також:
Міністр оборони Литви відвідав Київ

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Місяць війни коштує Україні 10 млрд доларів, – ОП

За підрахунками Міністерства фінансів, на місяць воєнних дій Українська держава витрачає приблизно 10 млрд доларів США. Про це повідомила пресслужба президента України за підсумками наради Володимира Зеленського з економічними...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse