Литва перша в ЄС повністю відмовилася від російського газу

Литва з початку квітня повністю припинила імпорт газу з Росії, ставши першою країною Євросоюзу, що пішла на такий крок.

Як повідомляє LRT, міністерство енергетики заявило, що з початку квітня литовська газотранспортна система не імпортувала газу з РФ.

Це підтверджують і дані оператора Amber Grid: згідно з ними, на 2 квітня імпорт російського газу до Литви через інтерконектор із Білоруссю був нульовим.

Тепер усі газові потреби Литви задовольняються завдяки імпорту скрапленого газу через СПГ-термінал у Клайпеді. За розрахунками, надалі цього має бути достатньо.

За потреби, газ можуть перекачувати також із Латвії, а з 1 травня – через інтерконектор з Польщею.

Міністр енергетики Дайніус Крейвіс назвав це поворотною точкою в енергонезалежності Литви: “Ми перша країна ЄС серед тих, які отримували газ від “Газпрому”, що стала незалежною від постачання газу з Росії”.

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