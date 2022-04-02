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Італія готова виступити гарантом нейтралітету України, – міністр

02/04/2022 16:23

Італія готова виступити гарантом нейтралітету України.

Про це сказав міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо після зустрічі в Баку зі своїм азербайджанським колегою Джейхуном Байрамовим, з посиланням на італійське видання La Repubblica повідомляє “Європейська правда“.

“Італія працює в режимі нонстоп, щоб покласти край цьому конфлікту за допомогою санкцій, і ніколи не відмовляючись від дипломатичного каналу.

Продовження переговорів між сторонами та гуманітарне перемир’я є пріоритетами. Ми відзначаємо прогрес, досягнутий у Туреччині після зустрічі між двома делегаціями.

Уряд Італії готовий зробити свій внесок у мирний процес і виступити гарантом нейтралітету України”, – заявив італійський дипломат.

Нагадаємо, після раунду переговорів у Стамбулі, який відбувся 29 березня, представник української делегації на переговорах з Росією Олександр Чалий пояснив, що Україна домагається від Заходу гарантій безпеки, як для країн НАТО.

Глава фракції “Слуга народу”, член української делегації Давид Арахамія розповів, що Україна на переговорах у Стамбулі виступила з пропозицією про підписання нового міжнародного договору про гарантії безпеки.

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