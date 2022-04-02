86 звільнених з полону військових ЗСУ їдуть додому. ФОТО, ВІДЕО

Фото з тг Ірини Верещук

86 українських військовослужбовців, звільнених із полону через обмін у п’ятницю, їдуть додому.

Про це вдень у суботу, 2 квітня, повідомила віцепрем’єр Ірина Верещук.

“Веземо наших після обміну військовополоненими. Скоро будуть вдома з близькими”, – написала вона в телеграмі, оприлюднивши фото з військовослужбовцями ЗСУ, чоловіками й жінками.

“Звільненим вчора з полону українським військовим була надана уся необхідна допомога, в тому числі медична. Зараз вони прямують до місця зустрічі з представниками командування своїх підрозділів. Вже незабаром кожен наш звільнений військовий зможе побачити рідних”, – інформує також заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко.

Також він оприлюднив відео зі звільненими:

Як інформувала “Новинарня“, 1 квітня українська влада повідомила про обмін полоненими з РФ у форматі “86 на 86” у Запорізькій області. За словами Ірини Верещук, однією з принципових позицій української сторони було включення 15 жінок-військових до числа звільнених.

Нагадаємо, 24 березня відбувся обмін військовополоненими у форматі “10 на 10”.

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