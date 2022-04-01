ЗСУ звільнили 11 населених пунктів на Херсонщині

Збройні сили України звільнили від російських окупантів 11 населених пунктів на Херсонщині, вони повністю перебувають під контролем уряду.
Про це пізно ввечері в четвер, 31 березня, повідомила пресслужба оперативного командування “Південь”.
“Зусиллями наших захисників 60-ї окремої піхотної бригади, що перебуває в угрупованні військ «Південь» було визволено такі населені пункти на Херсонщині: Нововоронцовка, Мала Шестерня, Новогригорівка, Тополине, Князівка, Краснівка, Свободне, Кам’янка, Пригір’я, Кочубєївка, Орлове”, – йдеться в повідомленні.
Зараз місцеве населення може отримувати гуманітарну допомогу – медикаменти, харчі та ін.
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