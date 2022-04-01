Загарбники за добу обстріляли Харківщину з “Градів” 170 разів

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Російські окупанти продовжують обстрілювали Харківську область з різних видів озброєння. Із РСЗВ “Град” лише за минулу добу стріляли близько 170 разів.

Про це вранці в п’ятницю, 1 квітня, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

“За минулу добу російські окупаційні війська наносили артилерійські, мінометні, танкові обстріли по районах Салтівка, П’ятихатки, Олексіївка, ХТЗ, Холодна Гора, Кулінічі, Велика Данилівка, Дергачі. Всього зафіксували близько 46 ударів.

Також зафіксовано близько 170 обстрілів противником з РСЗВ типу “Град” і один ракетний удар в центральну частину міста”, – йдеться в повідомленні.

Синєгубов зазначив, що ворожої авіації над Харковом не бачили. Але є певна активність БПЛА противника, які здійснювали польоти з розвідувальною метою.

Із Ізюмського району розпочали евакуйовувати мешканців, щоби запобігти імовірним наслідкам через активні бойові дії в цьому напрямку.

Він додав, що Харківщина щодня отримує гуманітарну допомогу із Полтави, Львова, Вінниці, Волині, а також міжнародних партнерів – Польщі, Чехії та ін.

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