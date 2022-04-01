Загарбники мінують центр Лисичанська

Російські загарбники мінують центральну частину міста Лисичанськ у Луганської області.

Про це вдень у п’ятницю, 1 квітня, повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

“Увага! Лисичанськ! Ворог мінує центральну частину міста. Сьогодні патрульні виявили на проспекті Перемоги міни, які, імовірно, встановлені ворожими ДРГ”, – заявив Гайдай.

Голова ОВА просить мешканців міста бути уважними під час руху та в жодному разі не наближатися до підозрілих предметів.

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