Загарбники мінують центр Лисичанська

Російські загарбники мінують центральну частину міста Лисичанськ у Луганської області.
Про це вдень у п’ятницю, 1 квітня, повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
“Увага! Лисичанськ! Ворог мінує центральну частину міста. Сьогодні патрульні виявили на проспекті Перемоги міни, які, імовірно, встановлені ворожими ДРГ”, – заявив Гайдай.
Голова ОВА просить мешканців міста бути уважними під час руху та в жодному разі не наближатися до підозрілих предметів.
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