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Ворог виходить із Чернігівщини, та розслаблятися ще рано, – ОВА

01/04/2022 12:37

Російські окупанти залишають Чернігівську область. Зараз територіальні громади працюють над відновленням життєдіяльності.

Як передає “Новинарня“, про це заявив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус у зверненні вранці в п’ятницю, 1 квітня.

“Сьогодні черговий день, багато роботи. Ворог, завдяки нашим Збройним силам, потиху відходить з Чернігівщини, але для чого він це насправді робить, одному йому відому. Та я сподіваюся, що він іде звідси назавжди. Навіть якщо йде, для перегрупування та щоб повернутися, то ми його будемо чекати з подвійним “радушием”.

Зараз всі громади працюють над відновленням життєдіяльності. Наші Збройні сили займаються розмінуванням населених пунктів там, де стояв ворог і зачисткою від москальської нечисті”, – сказав він.

Чаус звернувся до мешканців Чернігівщини: загроза авіаційних та ракетних ударів ворога по області залишається.

“Тобто вони долітають на сьогодні до нас і дострілюють. Тому у мене велике прохання: за наявності сигналу тривоги знаходитися в об’єктах укриття. Нам ще рано розслаблятися. У нас ще дуже багато роботи і у нас ще війна, ворог знаходиться на нашій землі, на Чернігівській, на українській.

Всі знають хто, що має робити. Всі до роботи”, – закликав голова ОВА.

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