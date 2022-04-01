Ворог виходить із Чернігівщини, та розслаблятися ще рано, – ОВА

Російські окупанти залишають Чернігівську область. Зараз територіальні громади працюють над відновленням життєдіяльності.
Як передає “Новинарня“, про це заявив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус у зверненні вранці в п’ятницю, 1 квітня.
“Сьогодні черговий день, багато роботи. Ворог, завдяки нашим Збройним силам, потиху відходить з Чернігівщини, але для чого він це насправді робить, одному йому відому. Та я сподіваюся, що він іде звідси назавжди. Навіть якщо йде, для перегрупування та щоб повернутися, то ми його будемо чекати з подвійним “радушием”.
Зараз всі громади працюють над відновленням життєдіяльності. Наші Збройні сили займаються розмінуванням населених пунктів там, де стояв ворог і зачисткою від москальської нечисті”, – сказав він.
Чаус звернувся до мешканців Чернігівщини: загроза авіаційних та ракетних ударів ворога по області залишається.
“Тобто вони долітають на сьогодні до нас і дострілюють. Тому у мене велике прохання: за наявності сигналу тривоги знаходитися в об’єктах укриття. Нам ще рано розслаблятися. У нас ще дуже багато роботи і у нас ще війна, ворог знаходиться на нашій землі, на Чернігівській, на українській.
Всі знають хто, що має робити. Всі до роботи”, – закликав голова ОВА.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 37 – 01.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!