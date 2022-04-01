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У Командуванні ДШВ показали, як солдат 81-ї бригади збиває з ПЗРК російські літаки

01/04/2022 14:51

Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ показало, як український десантник з 81-ї окремої аеромобільної бригади знищує ворожі літаки з переносного зенітно-ракетного комплексу.

Відео оприлюднила пресслужба ДШВ у п’ятницю, 1 квітня.

Зазначається, що минулого тижня, в одному з районів виконання завдань, майстер-номер обслуги підрозділу протиповітряної оборони 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ солдат Гліб С. з ПЗРК знищив два винищувачі-бомбардувальники Су-34 Повітряно-космічних сил ЗС РФ.

“Виявивши повітряну ціль на висоті близько двох тисяч метрів, я здійснив бойовий пуск, в результаті якого літак вибухнув в повітрі. Через день наше “полювання” також було вдалим, іншу “Сушку” спіткала така ж сама участь”, – розповів десантник.

На оприлюдненому відео зафіксовано бойовий пуск з ПЗРК, у результаті якого було збито винищувач-бомбардувальник Су-34 на висоті 2000 метрів, він вибухнув у повітрі.

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