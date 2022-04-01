Росіяни з Криму атакували ракетами Одещину, є постраждалі

Російські загарбники відкрили ракетний вогонь з території тимчасово окупованого Криму по Одеській області. Внаслідок обстрілу є постраждалі.

Про це увечері у п’ятницю, 1 квітня, повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

“Щойно противник здійснив удар трьома ракетами по населеному пункту в Одеському районі. З ракетного комплексу “Іскандер” з Криму. Є постраждалі. Ми так цього не залишимо. Я обіцяю, що вони пошкодують за кожний пуск ракет та за кожний обстріл нашої землі”, – заявив Максим Марченко.

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