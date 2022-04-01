Росіяни обстріляли евакуаційний автобус, котрий вивозив людей з Лисичанська

Фото з ТГ Сергія Гайдая

На Луганщині російська армія обстріляла евакуаційний автобус, який віз людей з Лисичанська. Але евакуювати вдалося 1300 цивільних.

Про це голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив у Телеграмі у п’ятницю, 1 квітня.

«Режим тиші»: російська армія обстріляла евакуаційний автобус, який віз людей з Лисичанська. З цього міста евакуйовані близько 1 300 жителів за день», – написав очільник області та опублікував фотографію пошкодженого обстрілом скла автобуса.

Він зазначив, що домовлятися з росіянами, певно, можна, але вірити дотриманню обіцянок – ні в якому разі.

«Сьогодні нібито «режим тиші», а нашим автобусам з людьми доводиться майже щоразу уникати осколків та мін. Чергове випробування чекало знов у Лисичанську. Ворог обстріляв наш транспортний засіб. На щастя, ніхто з пасажирів не постраждав. Всіх доставлено до залізничних вокзалів. До речі, з цього міста сьогодні евакуйована рекордна для Луганщини кількість людей – близько 1 300. Для порівняння, це середньодобовий показник по всій області загалом», – розказав Гайдай.

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