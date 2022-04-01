РФ продовжує часткове відведення військ з півночі Київщини, – Генштаб

Продовжується часткове відведення підрозділів російських окупаційних військ з півночі Київської області у бік Білорусі.
Про це вранці в п’ятницю, 1 квітня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
“Спостерігається продовження часткового відведення підрозділів російських окупаційних військ з півночі Київської області в бік державного кордону з Республікою Білорусь. Фіксується рух змішаних колон техніки різної кількості. У складі колон також цивільні транспортні засоби (вантажівки, автобуси, мікроавтобуси, легкові автомобілі), що були викрадені російськими загарбниками під час тимчасового зайняття територій”, – йдеться в повідомленні.
Крім того, противник здійснює вивезення майна, що було награбоване.
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