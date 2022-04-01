РФ продовжує часткове відведення військ з півночі Київщини, – Генштаб

Ілюстративне фото

Продовжується часткове відведення підрозділів російських окупаційних військ з півночі Київської області у бік Білорусі.

Про це вранці в п’ятницю, 1 квітня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

“Спостерігається продовження часткового відведення підрозділів російських окупаційних військ з півночі Київської області в бік державного кордону з Республікою Білорусь. Фіксується рух змішаних колон техніки різної кількості. У складі колон також цивільні транспортні засоби (вантажівки, автобуси, мікроавтобуси, легкові автомобілі), що були викрадені російськими загарбниками під час тимчасового зайняття територій”, – йдеться в повідомленні.

Крім того, противник здійснює вивезення майна, що було награбоване.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 37 – 01.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ