Рашисти при переміщенні колон використовують українських дітей як живий щит, – ГУР

Російські війська використовують українських дітей як живий щит при переміщенні колон техніки.
Про це вдень у п’ятницю, 1 квітня, інформує пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
“Фіксуються непоодинокі випадки, коли окупаційні війська використовують українських дітей в якості живого щита для військової техніки. За повідомленнями місцевих мешканців в селі Новий Биків (Чернігівська область), російські солдати взяли у заручники та посадили у вантажівки місцевих дітей. Мета цих дій – страхування колони військової техніки на марші”, – ідеться в повідомленні.
Окрім того, наголошують у розвідці, ворог використовує дітей як заручників – для гарантії, що місцеве населення не видаватиме координати переміщення українським захисникам.
Випадки використання дітей для прикриття фіксуються в Сумській, Київській, Чернігівській, Запорізькій областях.
Факти нелюдського поводження з дітьми фіксуються українською стороною та міжнародними інституціями. Інформацію про кожен випадок буде передано до міжнародних кримінальних судів.
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