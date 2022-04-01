Рашисти при переміщенні колон використовують українських дітей як живий щит, – ГУР

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Російські війська використовують українських дітей як живий щит при переміщенні колон техніки.

Про це вдень у п’ятницю, 1 квітня, інформує пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

“Фіксуються непоодинокі випадки, коли окупаційні війська використовують українських дітей в якості живого щита для військової техніки. За повідомленнями місцевих мешканців в селі Новий Биків (Чернігівська область), російські солдати взяли у заручники та посадили у вантажівки місцевих дітей. Мета цих дій – страхування колони військової техніки на марші”, – ідеться в повідомленні.

Окрім того, наголошують у розвідці, ворог використовує дітей як заручників – для гарантії, що місцеве населення не видаватиме координати переміщення українським захисникам.

Випадки використання дітей для прикриття фіксуються в Сумській, Київській, Чернігівській, Запорізькій областях.

Факти нелюдського поводження з дітьми фіксуються українською стороною та міжнародними інституціями. Інформацію про кожен випадок буде передано до міжнародних кримінальних судів.

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