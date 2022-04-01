Прокопенко спростував евакуацію керівництва “Азову” з Маріуполя

Командир полку “Азов” майор Денис Прокопенко спростував інформацію про його евакуацію з Маріуполя, де “азовці” боронять місто від російських загарбників.
Про це він заявив у відеозверненні у п’ятницю, 1 квітня.
“Вчора зʼявилася інформація про евакуацію командування полку “Азов”. Командир на поле бою заходить першим і виходить останнім. Кидати своїх підлеглих на полі бою характерно російським командирам, які не вважають своїх підлеглих за людей”, – сказав він у відеозверненні.
Він зазначив, що ворог біситься від неможливості захопити Маріуполь, тож приписує собі вигадані перемоги.
“Командування полку та весь наявний особовий склад тут і робить все можливе і неможливе, аби Маріуполь лишився українським. Слава Україні!” – підсумував він.
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