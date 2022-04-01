Окупанти в Каховці призначили “гауляйтерів” із місцевих зрадників

У місті Каховка на Херсонщині озброєні військові ЗС Росії призначили кількох колаборантів “керувати” захопленим населеним пунктом.

Як повідомила ФБ-сторінка Каховська міська територіальна громада, всіх працівників міськвиконкому, які на той час були на робочих місцях, окупанти зібрали в залі засідань, відібрали мобільні телефони та заявили, шо міська влада “не справляється зі своїми обов’язками”.

Загарбники повідомили, що відсьогодні керувати містом буде(ексдепутат Херсонської обласної ради від “Опоблоку”), керівником поліції буде, керівником КВУ “Водоканал” –

Працівникам міськвиконкому, які були в приміщені, запропонували співпрацювати з вищевказаними особами, в іншому разі всі будуть звільнені.

Повідомляється, що керівництво міської територіальної громади відмовилося від такої пропозиції.

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