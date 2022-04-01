Окупанти в Каховці призначили “гауляйтерів” із місцевих зрадників

У місті Каховка на Херсонщині озброєні військові ЗС Росії призначили кількох колаборантів “керувати” захопленим населеним пунктом.
Як повідомила ФБ-сторінка Каховська міська територіальна громада, всіх працівників міськвиконкому, які на той час були на робочих місцях, окупанти зібрали в залі засідань, відібрали мобільні телефони та заявили, шо міська влада “не справляється зі своїми обов’язками”.
Працівникам міськвиконкому, які були в приміщені, запропонували співпрацювати з вищевказаними особами, в іншому разі всі будуть звільнені.
Повідомляється, що керівництво міської територіальної громади відмовилося від такої пропозиції.
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