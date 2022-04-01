Окупанти пішли з Броварського району під Києвом, – міськрада

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Російські окупанти повністю залишили Броварський район Київської області, ЗСУ продовжують зачистку населених пунктів від ворога, його техніки та мінувань.

Як передає “Українська правда” вранці в п’ятницю, 1 квітня, про це заявив міський голова Броварів Ігор Сапожко.

“Стосовно Броварського району. Справді російські окупанти залишили практично весь Броварський район, Це напрямок і баришівський, і напрямок в сторону Прилук Чернігівської області, і в сторону Чернігова. Сьогодні збройні сили будуть діяти на розчистку населених пунктів від окупантів, від ворожої техніки і, можливо, замінованих місць”, – сказав він.

За словами міського голови, наразі блокпости у місті не розбирають – їх просто переносять, а мешканці й надалі готові до оборони Броварів.

Сапожко також додав, що “дуже багато людей повернулося до міста”, малий та середній бізнес відновлюють роботу, відкриваються підприємства, магазини, павільйони.

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